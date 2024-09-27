Николишин про отца: «Его репрессировали совсем молодым, срок – 25 лет. Его семья попала в немецкую оккупацию на Западной Украине»

Андрей Николишин рассказал о тяжелой судьбе своего отца.

– С папой как общались?

– Мы жили в одной квартире – тогда съехать в другую было проблематично. Он намного старше – когда я родился, ему было 48. В сознательном возрасте все думали, что это мой дедушка.

Любил его по-своему. Он многое дал – чтоб руки росли не из жопы. Учил столярному делу, слесарному, электрике. В плане быта не было вещей, которые я не мог сделать.

Но сейчас понимаю, какая у отца сложилась тяжелая жизнь. Его же репрессировали совсем молодым.

– Рядом с Воркутой был Воркутлаг до 1960-х.

– Он и сейчас там. Но по конвенции 1991-го закрыли – теперь это СИЗО.

– Отец рассказывал, за что репрессировали?

– Пока был жив – нет. Потом я узнал от родственников.

Его семья попала в немецкую оккупацию на Западной Украине [во время Второй мировой] – когда освобождали, пошла обратная история.

Всех посадили, кроме одной из сестер отца – она успела выйти замуж, поменяла фамилию. Муж работал на поезде, спрятал, увез.

Остальных в лагеря – мой дедушка и отец в Воркуту, сестры с братьями – в Омск. Одна из сестер в тюрьме вышла замуж и уехала на Дальний Восток.

Разбрелась семья, но многие потом вернулись на Украину.

– Посадили за то, что оказались на территории, захваченной врагом?

– Ну а кто там разбираться будет?

Плюс у отца – скажем так, не богатая семья, но на хорошем счету. Мой дед был старостой села. После раскулачивания его дом сделали сельской школой. Потом и остальное отобрали.

Отцу на момент ссылки исполнилось 18. Срок – 25 лет. Первые семь в лагере, потом – на принудительном поселении. По городу можешь перемещаться, работать, но выезжать – нельзя. Плюс отмечаешься регулярно.

Со мной отец никогда не говорил об этом, только шутил: «Я танкистом был». Ну а что ребенок подумает – танкист значит танкист.

После окончания 25 лет можно вернуться на родину, но отец не захотел, – сказал Андрей Николишин в интервью Спортс’’.

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