Андрей Назаров: «В недружественных странах думали, что санкциями смогут остановить развитие России, но невозможно сломить единый кулак, сплотившийся вокруг национального лидера. Победа будет за нами»
«Зрелищность матчей КХЛ заметно выросла. Конечно, большую роль в этом играют приглашенные звезды: в топ-клубах их становится больше.
Да, надо следовать требованиям жесткого потолка зарплат, но если все делается в соответствии с регламентом, то не вижу никаких проблем.
Именно на звезд по большей части ходят зрители, от них зависит популярность нашей лиги не только в России, но и за рубежом.
В недружественных нам странах думали, что с помощью санкций смогут остановить развитие России, но мы видим, как постепенно наши недруги осознают бессмысленность своих действий.
Там понимают, что сломить наш практически 150-миллионный единый кулак, сплотившийся вокруг национального лидера, невозможно.
Никакие санкции нам не помеха, когда мы едины. Победа будет за нами», – заявил бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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