Андрей Назаров: «В недружественных странах думали, что санкциями смогут остановить развитие России, но невозможно сломить единый кулак, сплотившийся вокруг национального лидера. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о звездных хоккеистах в КХЛ и о политике.

«Зрелищность матчей КХЛ заметно выросла. Конечно, большую роль в этом играют приглашенные звезды: в топ-клубах их становится больше.

Да, надо следовать требованиям жесткого потолка зарплат, но если все делается в соответствии с регламентом, то не вижу никаких проблем.

Именно на звезд по большей части ходят зрители, от них зависит популярность нашей лиги не только в России, но и за рубежом.

В недружественных нам странах думали, что с помощью санкций смогут остановить развитие России, но мы видим, как постепенно наши недруги осознают бессмысленность своих действий.

Там понимают, что сломить наш практически 150-миллионный единый кулак, сплотившийся вокруг национального лидера, невозможно.

Никакие санкции нам не помеха, когда мы едины. Победа будет за нами», – заявил бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .