Кадейкин о 4:2 с «Авангардом»: «Не допустили глупостей, потому и победили. «Трактор» не смотрит, кто наш клиент, а кто – нет»

Александр Кадейкин высказался о победе «Трактора» над «Авангардом» (4:2).

30-летний форвард челябинцев сделал дубль во втором подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ. До этого он в текущем сезоне не забивал.

«Мы хорошо начали, вели 2:0 после первого периода, а дальше просто развивали успех. Мы все контролировали. Может, третий период был не таким активным, но игра была сделана. Игру с «Салаватом» мы тоже начали хорошо, вели 2:0. Так что сегодня делали все то же самое, что и обычно. Просто не допустили глупостей, поэтому достигли другого результата.

У нас идет серия, игры сменяют тренировки. Можно сказать, что мы со стадиона не уходим. В предыдущем матче мы пропустили, сама игра перевернулась. Но со структурой у нас всё в порядке.

Большинство? Мы над ним работали, улучшали наши детали, уделяли время игре в неравных составах. Что-то подкрутили, начали бросать.

Второй дубль подряд? Ничего не скажу по своей игре. Но эти шайбы были разными. Позавчера я забросил с бросков, сегодня оказался в нужном месте. Главное, что работает то, что мы наигрываем. А я просто делаю свою работу. Может, в следующий раз я не забью, зато это сделают другие ребята. Неважно, кто забивает.

«Авангард » наш клиент (челябинцы выиграли у омичей 5 из 6 последних матчей в регулярках – Спортс’‘)? Так не надо говорить ни про какую команду. Понятно, что у Омска сейчас проблемы, но у нас свои задачи. Нам надо набирать очки и подниматься по таблице. Мы не смотрим, кто наш клиент, а кто – нет», – сказал Кадейкин .