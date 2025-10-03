Кузнецов посетил матч баскетбольного «Металлурга» с ЦСКА-2, сообщили в магнитогорском клубе: «Обещаем заглянуть с ответным визитом на хоккей!»
Евгений Кузнецов посетил матч баскетбольного «Металлурга» с ЦСКА-2.
Магнитогорский клуб обыграл московскую команду (71:66) в матче Fonbet Суперлиги.
Новичок «Металлурга» Евгений Кузнецов посетил эту игру. Ранее форвард подписал контракт с клубом из Магнитогорска на год.
«Нам очень приятно, что знакомство новичка «Металлурга» с магнитогорским спортом началось именно с баскетбола. Обещаем заглянуть с ответным визитом на хоккей!» – говорится в заявлении БК «Металлург».
