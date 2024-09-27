Пашков про Деанджело: «КХЛ подбирает ненужный материал – серый и второсортный. Стоит задуматься, как это отразится на отечественном хоккее и результатах сборной»

Александр Пашков раскритиковал переход Энтони Деанджело в КХЛ.

Американский защитник ранее перешел в СКА.

«Все больше проявляется тенденция, стремление к достижению сиюминутного результата.

А вот как это отразится на отечественном хоккее и будущих результатах сборной, стоит задуматься.

По существу лига подбирает ненужный в НХЛ материал, серый и второсортный.

Не надо забывать, что будущее российского хоккея зависит от притока молодых талантов, которых надо готовить в массовом порядке.

Чтобы через несколько лет они смогли улучшить результаты национальной команды», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.