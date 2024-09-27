  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пашков про Деанджело: «КХЛ подбирает ненужный материал – серый и второсортный. Стоит задуматься, как это отразится на отечественном хоккее и результатах сборной»
12

Пашков про Деанджело: «КХЛ подбирает ненужный материал – серый и второсортный. Стоит задуматься, как это отразится на отечественном хоккее и результатах сборной»

Александр Пашков раскритиковал переход Энтони Деанджело в КХЛ.

Американский защитник ранее перешел в СКА.

«Все больше проявляется тенденция, стремление к достижению сиюминутного результата.

А вот как это отразится на отечественном хоккее и будущих результатах сборной, стоит задуматься.

По существу лига подбирает ненужный в НХЛ материал, серый и второсортный.

Не надо забывать, что будущее российского хоккея зависит от притока молодых талантов, которых надо готовить в массовом порядке.

Чтобы через несколько лет они смогли улучшить результаты национальной команды», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoКХЛ
logoАлександр Пашков
logoЭнтони Деанджело
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Выставочные матчи НХЛ. «Баффало» против «Мюнхена», «Вашингтон» – Коламбус», «Миннесота» сыграет с «Виннипегом»
2 минуты назад
Кожевников о Мичкове: «Выставочные матчи ни о чем не говорят. Он не первый, кто хорошо начинает играть в НХЛ. Где они оказывались потом? Возвращались в Россию»
223 минуты назад
«Авангард» забил гол в равных составах впервые с 11 сентября
831 минуту назадВидео
Ротенберг поздравил главу ОКР с днем рождения: «Поздняков сражался за права наших ребят на Играх в Токио и Пекине, защищал как мог. Ваши успехи – это успехи всего нашего спорта!»
450 минут назад
КХЛ. «Металлург» против «Ак Барса», «Авангард» в гостях у «Трактора», СКА примет «Северсталь»
204сегодня, 14:55Live
Овечкин занял 2-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эры Гретцки. Кросби – 1-й, Макдэвид – 4-й (The Score)
56сегодня, 14:31
Соберите пары из хоккеистов, клубов КХЛ и городов
1сегодня, 14:30Спецпроект
Николишин о детском хоккее: «Пусть Ротенберг свою программу «Красной машины» почитает – там написано, в каком возрасте и как дети должны играть. А он даже этого не читает»
39сегодня, 14:19
Кожевников о СКА: «Многие обходят потолок зарплат либо бонусами, либо еще чем-то. Если люди негодуют, то пусть»
12сегодня, 13:15
Николишин про отца: «Репрессировали молодым, срок – 25 лет. Его семья попала в немецкую оккупацию на Западной Украине, всех посадили, кроме одной из сестер. Кто там разбираться будет?»
56сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Подскребалин пропустил 3 гола и был заменен на Набокова в матче против «Ак Барса»
6сегодня, 15:17
Мразек надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «То, как он бросает и забивает – остановить его непросто. Нужно еще и немного везения»
1сегодня, 14:50
Нюландер получил травму в матче с «Монреалем» – его клюшкой сзади подтолкнул партнер по команде Робертсон
1сегодня, 13:59Видео
Галиев о поражениях «Авангарда»: «Стыдно перед болельщиками. В команде отличный микроклимат, верим в тренера»
4сегодня, 13:50
«Демидову повезло – выходит с Кузнецовым, есть чему поучиться и перенять. «Монреаль» вполне доступная команда, не суперзвездная». Ветеран СКА Панин про Ивана
7сегодня, 13:31
Черкас о Деанджело: «Канадец или американец может запросто приехать в КХЛ. Для них Россия – великая хоккейная держава»
сегодня, 13:02
Гендиректор минского «Динамо» о Шипачеве: «Важно, что рекорд КХЛ будет связан с Беларусью. Стране и болельщикам это придает интерес»
1сегодня, 11:50
Фастовский об отставке Немировски из «Барыса»: «Главное – излишняя демократия Дэвида. Тренер не должен быть положительным, хоккеисты не должны его любить»
сегодня, 11:20
Даниил Гутик: «Результативность «Адмирала» не случайна – поменяли тактику, играем от атаки. Получаю удовольствие, когда есть красивые комбинации»
сегодня, 10:51
Аймурзин о том, что Козырев не любит общаться с прессой: «Читаю подобные вещи – его выбор. Это один из самых сильных тренеров, с которыми я работал»
1сегодня, 09:59