Пашков про Деанджело: «КХЛ подбирает ненужный материал – серый и второсортный. Стоит задуматься, как это отразится на отечественном хоккее и результатах сборной»
Александр Пашков раскритиковал переход Энтони Деанджело в КХЛ.
Американский защитник ранее перешел в СКА.
«Все больше проявляется тенденция, стремление к достижению сиюминутного результата.
А вот как это отразится на отечественном хоккее и будущих результатах сборной, стоит задуматься.
По существу лига подбирает ненужный в НХЛ материал, серый и второсортный.
Не надо забывать, что будущее российского хоккея зависит от притока молодых талантов, которых надо готовить в массовом порядке.
Чтобы через несколько лет они смогли улучшить результаты национальной команды», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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