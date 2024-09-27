«Демидову повезло – выходит с Кузнецовым, есть чему поучиться и перенять. «Монреаль» вполне доступная команда, не суперзвездная». Ветеран СКА Панин про Ивана

Михаил Панин поделился мыслями о перспективах Ивана Демидова.

– Есть информация, что вокруг другого молодого игрока СКА, Ивана Демидова, собирается строить новый коллектив «Монреаль». Способен ли он сразу ворваться в НХЛ?

– У него есть неплохой шанс. Иван обладает своеобразным катанием и перемещением по площадке.

Но в таком возрасте все зависит от того, как парень будет развиваться, его физического состояния, травматизма…

На данный момент Демидову очень повезло – он выходит в звене с Кузнецовым. Громадный плюс для молодого перспективного игрока.

– Хороший учитель?

– Да, потому что Кузнецов очень активен, мастер без слабых мест.

Действительно, ему есть чему по­учиться и что перенять. Если Демидов – парень неглупый, то будет расти и дальше. Хотя он уже и сейчас готов к НХЛ.

Тем более что «Монреаль» сейчас вполне доступная команда, не суперзвездная, – сказал бывший хоккеист СКА Михаил Панин.