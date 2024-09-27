«Кузнецов – лучший хоккеист в КХЛ по всем данным. Как его мастерство сгенерируется в голы и очки – это уже задача тренеров». Ветеран СКА Панин о форварде
– Многие надеялись, что, приехав в Петербург, Евгений будет рвать всех соперников в клочья. Но этого пока не случилось. Выходит, особой разницы по уровню мастерства между двумя лигами – НХЛ и КХЛ – сейчас нет?
– Нет, разница, конечно, есть. Уровень Кузнецова, который выигрывал Кубок Стэнли, становился лучшим бомбардиром плей-офф, выступал на уровне MVP – достаточно высокий… Но тут вопрос тонкий. Хоккей не индивидуальный вид спорта Здесь все зависит от каких-то общих задач команды...
И в любом случае определенные элементы выделяют этого форварда от остальных, что бросается в глаза специалистам. По движению, агрессии, отдаче Евгений не уступает никому из более молодых и перспективных. Даже превосходит.
– То есть он сильнее остальных своих партнеров по атаке в СКА?
– Безусловно, по всем данным Кузнецов – лучший хоккеист в КХЛ: по катанию, техническим данным, видению игры. И возраст у Евгения еще достаточно молодой, чтобы проявить себя, а не просто доигрывать...
Другой вопрос, как его мастерство сгенерируется в голы и очки – это уже задача тренеров, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА.
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