Деанджело дебютирует за СКА в матче с «Северсталью». Глотов проведет первую игру в сезоне после травмы
Энтони Деанджело примет участие в матче СКА против «Северстали».
Американский защитник проведет первую игру за петербуржцев в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Сегодня нас ждет важный матч с сильным соперником, и для наших болельщиков есть хорошие новости!
Свой первый матч против травмы проведет Василий Глотов – наш лидер, которого мы все так долго ждали в строю. Вася восстановился после травмы, полученной на турнире Пучкова, и рвется в бой.
Также за СКА дебютирует Тони Деанджело – он с нетерпением ждет выхода на лед перед петербургскими болельщиками.
Уверен, что игрок такого уровня очень поможет СКА», – написал главный тренер команды Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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