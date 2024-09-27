Деанджело дебютирует за СКА в матче с «Северсталью». Глотов проведет первую игру в сезоне после травмы

Энтони Деанджело примет участие в матче СКА против «Северстали».

Американский защитник проведет первую игру за петербуржцев в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Сегодня нас ждет важный матч с сильным соперником, и для наших болельщиков есть хорошие новости!

Свой первый матч против травмы проведет Василий Глотов – наш лидер, которого мы все так долго ждали в строю. Вася восстановился после травмы, полученной на турнире Пучкова, и рвется в бой.

Также за СКА дебютирует Тони Деанджело – он с нетерпением ждет выхода на лед перед петербургскими болельщиками.

Уверен, что игрок такого уровня очень поможет СКА », – написал главный тренер команды Роман Ротенберг.