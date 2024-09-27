«СКА укомплектован по полной программе, ставит чемпионские задачи. Деанджело – хоккеист без слабых мест, принесет пользу». Ветеран клуба Панин о команде

Михаил Панин высказался относительно комплектования состава СКА.

– В СКА перешел еще один праворукий защитник из НХЛ – Тони Деанджело. Представляете его уровень?

– По отзывам он игрок достаточно умелый, без слабых мест и принесет пользу команде в сложных играх.

Ведь СКА сейчас формируется под Кубок Гагарина, как и в НХЛ любой клуб – под Кубок Стэнли.

– Можно ли сказать, что у СКА все-таки серьезный перекос в пользу атаки даже среди защитников?

– Не думаю… У СКА, по сравнению с конкурентами, имеется возможность менять звенья, пары в обороне.

Есть команда МХЛ, которая выиграла Кубок Харламова. Оттуда тоже можно черпать резервы.

Питерцы сейчас укомплектованы по полной программе, судя по именам. Ставят перед собой чемпионские задачи.

Но пока для серьезных коллективов идет только разгон. И для «Металлурга», и для «Локомотива», и для армейцев Невы, – сказал бывший хоккеист СКА Михаил Панин.