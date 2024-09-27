  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «СКА укомплектован по полной программе, ставит чемпионские задачи. Деанджело – хоккеист без слабых мест, принесет пользу». Ветеран клуба Панин о команде
11

«СКА укомплектован по полной программе, ставит чемпионские задачи. Деанджело – хоккеист без слабых мест, принесет пользу». Ветеран клуба Панин о команде

Михаил Панин высказался относительно комплектования состава СКА.

– В СКА перешел еще один праворукий защитник из НХЛ – Тони Деанджело. Представляете его уровень?

– По отзывам он игрок достаточно умелый, без слабых мест и принесет пользу команде в сложных играх.

Ведь СКА сейчас формируется под Кубок Гагарина, как и в НХЛ любой клуб – под Кубок Стэнли.

– Можно ли сказать, что у СКА все-таки серьезный перекос в пользу атаки даже среди защитников?

– Не думаю… У СКА, по сравнению с конкурентами, имеется возможность менять звенья, пары в обороне.

Есть команда МХЛ, которая выиграла Кубок Харламова. Оттуда тоже можно черпать резервы.

Питерцы сейчас укомплектованы по полной программе, судя по именам. Ставят перед собой чемпионские задачи.

Но пока для серьезных коллективов идет только разгон. И для «Металлурга», и для «Локомотива», и для армейцев Невы, – сказал бывший хоккеист СКА Михаил Панин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: &laquo;Спорт уик-энд&raquo;
logoСКА
logoКХЛ
logoЭнтони Деанджело
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Николишин о «России 25»: «Блажь, неприемлемо, глупость. Собранная по непонятному принципу команда, в ней в основном – игроки СКА. Сыграли с Беларусью, зачем – непонятно»
313 минут назад
Плющев о Галимове из СКА в «Барыс»: «Похоже на рабовладельчество, крепостное право. Не думаю, что игрок сам желал и добивался»
838 минут назад
Каменский о СКА: «Не обходят потолок зарплат, а укрепляются. Нужно и нам смотреть регламент, чтобы все были в равных условиях»
11сегодня, 10:41
Николишин о США: «Ехал с мыслями о рассказах Задорнова, сейчас – только позитив. Мы в школе как учим: девочку обижают, заступись. У них – скажи учительнице, у нас – западло»
60сегодня, 10:31
Тест про маскотов КХЛ: 10 вопросов. Справитесь? ⛸️
2сегодня, 10:30Спецпроект
КХЛ. «Металлург» против «Ак Барса», «Авангард» в гостях у «Трактора», СКА примет «Северсталь»
31сегодня, 10:20
Плющев предложил отменить потолок зарплат: «Всегда был против – равенства никогда не будет. Нельзя сравнивать Нижнекамск или Югру с Москвой и Петербургом»
19сегодня, 09:45
Капризов занял 16-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Панарин – 17-й, Шестеркин – 19-й
15сегодня, 09:31
Николишин о Ротенберге: «Финансирование сборных поднялось, но плохого – дофига. Он говорит – у нас система, но объяснений не видел. В СКА меняют по 10 человек за сезон»
39сегодня, 09:16
Тренер «Нефтехимика» Озимак: «Словаков тянет к России, но политики на другой стороне. Здесь 80% хорошего, а на Западе – 30-40%»
7сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Фастовский об отставке Немировски из «Барыса»: «Главное – излишняя демократия Дэвида. Тренер не должен быть положительным, хоккеисты не должны его любить»
28 минут назад
Даниил Гутик: «Результативность «Адмирала» не случайна – поменяли тактику, играем от атаки. Получаю удовольствие, когда есть красивые комбинации»
57 минут назад
Аймурзин о том, что Козырев не любит общаться с прессой: «Читаю подобные вещи – его выбор. Это один из самых сильных тренеров, с которыми я работал»
1сегодня, 09:59
Кожевников про «Авангард»: «Им сложно, нет тех, кто может заменить Буше или Ткачева. Но к середине сезона команда будет другой»
3сегодня, 08:23
Коледов о серии поражений «Авангарда»: «Не надо делать из вратаря соперника Третьяка. Нужен какой-то «грязный» гол, «тачдаун». Это даст эмоций команде»
1сегодня, 07:55
Кутюрье о Мичкове: «Молодого игрока с такими навыками и потенциалом у «Филадельфии» не было давно»
2сегодня, 07:30
Симашев о травме: «Шайба прилетела в челюсть на тренировке. Ничего страшного, восстановление идет быстрее, чем ожидалось»
сегодня, 07:00
Фирстов о 2 подряд победах «Торпедо» после 4 поражений: «Сделали правильные выводы. Начали выполнять установки тренеров, стали одним целым»
1сегодня, 05:55
Светлов о старте «Динамо»: «Команда не взяла свои очки не из-за вратарских моментов. В КХЛ сейчас нет суперзвезд уровня Третьяка, Мышкина, Шестеркина или Сорокина»
3сегодня, 05:45
Задоров впервые сыграл за «Бостон» – 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 22:01 в выставочном матче с «Рейнджерс»
1сегодня, 04:55