«Ротенберг – гениальный маркетолог, вау-специалист, умеет создать инфоповод и делать шоу. Нет матча СКА, который бы не обсуждали». Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о главном тренере команды
Зухра Уразбахтина назвала Романа Ротенберга гениальным маркетологом.
«Роман Ротенберг – гениальный маркетолог, гениальный человек пиара. Он умеет создавать инфоповод. Нет матча СКА, который не обсуждали бы.
Ротенберг – вау-специалист, который и хорошим образованием обладает. Он знает английский язык. Вспомните, как он переводил речь Деанджело.
Я не хочу ни на кого намекать, но у нас есть клубы, которые страдают из-за отсутствия нормального переводчика.
Я топлю за то, чтобы мы все учили языки, говорили не только на русском языке. У нас же много легионеров.
С точки зрения пиара и маркетинга Роман Борисович умеет делать шоу. СКА и Ротенберг задают тренды», – сказала бывшая ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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