«Ротенберг – гениальный маркетолог, вау-специалист, умеет создать инфоповод и делать шоу. Нет матча СКА, который бы не обсуждали». Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о главном тренере команды

Зухра Уразбахтина назвала Романа Ротенберга гениальным маркетологом.

«Роман Ротенберг – гениальный маркетолог, гениальный человек пиара. Он умеет создавать инфоповод. Нет матча СКА, который не обсуждали бы.

Ротенберг – вау-специалист, который и хорошим образованием обладает. Он знает английский язык. Вспомните, как он переводил речь Деанджело.

Я не хочу ни на кого намекать, но у нас есть клубы, которые страдают из-за отсутствия нормального переводчика.

Я топлю за то, чтобы мы все учили языки, говорили не только на русском языке. У нас же много легионеров.

С точки зрения пиара и маркетинга Роман Борисович умеет делать шоу. СКА и Ротенберг задают тренды», – сказала бывшая ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина.