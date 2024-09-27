«Не стоит думать, что в НХЛ играют суперхоккеисты. По ТВ-картинке игра кажется быстрее, чем в действительности». Защитник «Металлурга» Еременко о лиге

Защитник «Металлурга» Владислав Еременко не считает, что в НХЛ суперхоккеисты.

25-летний белорусский игрок рассказал о своем участии в лагере «Нэшвилла » в 2018 году. Он был задрафтован клубом в 5-м раунде под общим 151-м номером, но контракт новичка не подписывал.

– После турнира новичков меня оставили на пару дней в лагере основного состава. Мы тренировались в две группы, где были большинство игроков НХЛ.

– Голова не кружилась, когда выходили на лед с игроками НХЛ?

– Было такое. Помню, делали упражнения «два в один» и «три в два». Тогда еще за «Нэшвилл» играл Кевин Фиала . Я вышел против тройки Фиала – Форсберг – Джохансен . В моменте подумал: «Что вообще происходит?» Но потом включился, и все было нормально.

Надо просто перестроиться к их скорости. На самом деле, в НХЛ тоже хватает ошибок. Не стоит думать, что там играют суперхоккеисты. По телекартинке игра кажется быстрее, чем в действительности, – сказал Еременко.