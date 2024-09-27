«Не стоит думать, что в НХЛ играют суперхоккеисты. По ТВ-картинке игра кажется быстрее, чем в действительности». Защитник «Металлурга» Еременко о лиге
25-летний белорусский игрок рассказал о своем участии в лагере «Нэшвилла» в 2018 году. Он был задрафтован клубом в 5-м раунде под общим 151-м номером, но контракт новичка не подписывал.
– После турнира новичков меня оставили на пару дней в лагере основного состава. Мы тренировались в две группы, где были большинство игроков НХЛ.
– Голова не кружилась, когда выходили на лед с игроками НХЛ?
– Было такое. Помню, делали упражнения «два в один» и «три в два». Тогда еще за «Нэшвилл» играл Кевин Фиала. Я вышел против тройки Фиала – Форсберг – Джохансен. В моменте подумал: «Что вообще происходит?» Но потом включился, и все было нормально.
Надо просто перестроиться к их скорости. На самом деле, в НХЛ тоже хватает ошибок. Не стоит думать, что там играют суперхоккеисты. По телекартинке игра кажется быстрее, чем в действительности, – сказал Еременко.
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