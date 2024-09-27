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  • Гендиректор минского «Динамо»: «Никите Квартальнову запрещен вход в офис клуба. Если он продолжит звонить игрокам от нашего имени, обратимся в КХЛ по вопросу лишения статуса агента»
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Гендиректор минского «Динамо»: «Никите Квартальнову запрещен вход в офис клуба. Если он продолжит звонить игрокам от нашего имени, обратимся в КХЛ по вопросу лишения статуса агента»

Гендиректор минского клуба высказался о поведении агента Никиты Квартальнова.

– В последнее время в российской прессе стали появляться слухи о том, что хоккейный агент и сын главного тренера команды Никита Квартальнов звонит игрокам, рассказывает о своих связях в «Динамо», влиянии на селекцию, выбивании выгодных контрактов и гарантии игровой практики. Насколько эти слухи соответствуют действительности?

– Да, мы знаем, что этот агент периодически связывается с игроками от имени нашего клуба, однако никакого отношения к селекции «Динамо» он не имеет и подобными полномочиями не обладает. Повторю еще раз: Никита Квартальнов не имеет никакого влияния на клуб и не может предлагать контракты, гарантировать игрокам место в составе или решать вопросы по игровому времени.

– Логичный вопрос: что думает по этому поводу Дмитрий Вячеславович? Все-таки такое поведение сына может бросить тень и на него самого?

– Дмитрий Вячеславович – профессионал, и для него такая ситуация так же неприятна. Но это никак не влияет на нашу работу, и как вы могли заметить, в состав попадают только те, кто лучше готов на момент матча. У нас нет квот или забронированных в составе мест ни для белорусских игроков, ни для легионеров, ни для молодых, ни для ветеранов, ни для клиентов какого-либо агента. В этом мы с Дмитрием Вячеславовичем единодушны. 

– А вы пытались обсуждать это с самим Никитой?

– Общались несколько раз, но человек просто не слышит. Более того, ему, одному из немногих, даже запрещен вход в офис нашего клуба. Поэтому если звонки продолжатся, то мы обратимся в КХЛ по вопросу лишения его статуса агента, – сказал Артем Каркоцкий. 

Рейдеборн подтвердил, что к нему обращался Никита Квартальнов: «Предлагал подписать контракт с минским «Динамо». Удивительно, что он пытался забрать игрока у другого агента»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport5.by
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
Артем Каркоцкий
logoНикита Квартальнов
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