Агент Никита Квартальнов предлагает игрокам минского «Динамо» «подумать о сотрудничестве и своих перспективах в случае отказа». Его отец может возглавить команду («Вброс по борту»)

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Никита Квартальнов Хоккей

Никита Квартальнов предлагает игрокам минского «Динамо» сотрудничество .

Ранее стало известно, что Дмитрий Квартальнов может стать главным тренером «Динамо». 

Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», в последние несколько дней агент Никита Квартальнов звонил и писал сообщения нескольким игрокам минской команды. 

Сын 57-летнего тренера предложил хоккеистам «подумать о сотрудничестве и своих перспективах в случае отказа».  

Квартальнов хочет получать 60 млн рублей в год. Тренер может возглавить минское «Динамо»

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6 комментариев

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AClockworkOrange
Игроки могут послать сынка и в начале сезона слить тренера папашу.
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antistar-Z
Ответ Antuanych
А давно Никита стал агентом? Или он просто решил благодаря папе срубить баблишка по-легкому?
Как карьеру завершил, решил и дальше срубать баблишко по лёгкому)))
+3
0
+3
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Antuanych
А давно Никита стал агентом? Или он просто решил благодаря папе срубить баблишка по-легкому?
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Мерзкая семейка.
+1
0
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андрэ
заголовок исправьте, как-то по японски звучит
+2
0
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Огюст
А ,кто когда спрашивал игроков ,какого тренера они хотят в команду ??
+1
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