Агент Никита Квартальнов предлагает игрокам минского «Динамо» «подумать о сотрудничестве и своих перспективах в случае отказа». Его отец может возглавить команду («Вброс по борту»)
Никита Квартальнов предлагает игрокам минского «Динамо» сотрудничество .
Ранее стало известно, что Дмитрий Квартальнов может стать главным тренером «Динамо».
Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», в последние несколько дней агент Никита Квартальнов звонил и писал сообщения нескольким игрокам минской команды.
Сын 57-летнего тренера предложил хоккеистам «подумать о сотрудничестве и своих перспективах в случае отказа».
Квартальнов хочет получать 60 млн рублей в год. Тренер может возглавить минское «Динамо»
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