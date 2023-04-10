Агент Никита Квартальнов предлагает игрокам минского «Динамо» «подумать о сотрудничестве и своих перспективах в случае отказа». Его отец может возглавить команду («Вброс по борту»)

Никита Квартальнов предлагает игрокам минского «Динамо» сотрудничество .

Ранее стало известно, что может стать главным тренером «Динамо».

Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», в последние несколько дней агент звонил и писал сообщения нескольким игрокам минской команды.

Сын 57-летнего тренера предложил хоккеистам «подумать о сотрудничестве и своих перспективах в случае отказа».

Квартальнов хочет получать 60 млн рублей в год. Тренер может возглавить минское «Динамо»