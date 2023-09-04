Рейдеборн подтвердил, что к нему обращался Никита Квартальнов: «Предлагал подписать контракт с минским «Динамо». Удивительно, что он пытался забрать игрока у другого агента»
Адам Рейдеборн ответил на вопрос про агента Никиту Квартальнова.
– Адам, можете ли вы подтвердить, что агент Никита Квартальнов предлагал вам свои услуги?
– Да, действительно так и было.
Однажды он позвонил, еще несколько раз написал. Предлагал заключить с минским «Динамо» двухлетний контракт, который мне отправил.
– Как вы отнеслись к этому предложению?
– У меня нет обиды, но определенно это был сюрприз для меня.
Было удивительно, что он пытался забрать игрока у другого агента. Я не ожидал предложения от «Динамо». Но так работает хоккей.
– Были ли у вас какие-то контакты с главным тренером «Динамо» Дмитрием Квартальновым?
– Да, он звонил мне и рассказывал, какой представляет свою команду. Мы немного поговорили, – сказал голкипер «Берна» Адам Рейдеборн.
Агент Никита Квартальнов пытается влиять на селекцию минского «Динамо», прикрываясь отцом. Он предлагал Рейдеборну перейти в клуб. В ФХР подана жалоба
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