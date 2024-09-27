Газизов подписал контракт с фармом «Анахайма». Экс-форвард системы «Авангарда» набрал 95 очков в прошлом сезоне OHL и стал чемпионом с «Лондоном»

Руслан Газизов подписал контракт с фармом «Анахайма» на год.

20-летний нападающий будет выступать за клуб АХЛ «Сан-Диего ».

Газизов не был задрафтован клубами НХЛ . Экс-форвард системы «Авангарда » отыграли 3 последних сезона за «Лондон » в OHL.

В прошлом сезоне он выиграл чемпионат лиги вместе с «Найтс», набрав 81 (36+45) очко в 68 играх в регулярном чемпионате и еще 14 (7+7) баллов в 15 играх в плей-офф.

Нападающий получил приглашение в лагерь новичков «Анахайма», а потом и в основной тренировочный лагерь «Дакс».

Отметим, что в 2021 году Газизов выиграл Кубок Глинки/Гретцки в составе сборной России U18, набрав 10 (3+7) очков в 5 играх на турнире.