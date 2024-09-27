Газизов подписал контракт с фармом «Анахайма». Экс-форвард системы «Авангарда» набрал 95 очков в прошлом сезоне OHL и стал чемпионом с «Лондоном»
Руслан Газизов подписал контракт с фармом «Анахайма» на год.
20-летний нападающий будет выступать за клуб АХЛ «Сан-Диего».
Газизов не был задрафтован клубами НХЛ. Экс-форвард системы «Авангарда» отыграли 3 последних сезона за «Лондон» в OHL.
В прошлом сезоне он выиграл чемпионат лиги вместе с «Найтс», набрав 81 (36+45) очко в 68 играх в регулярном чемпионате и еще 14 (7+7) баллов в 15 играх в плей-офф.
Нападающий получил приглашение в лагерь новичков «Анахайма», а потом и в основной тренировочный лагерь «Дакс».
Отметим, что в 2021 году Газизов выиграл Кубок Глинки/Гретцки в составе сборной России U18, набрав 10 (3+7) очков в 5 играх на турнире.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сан-Диего»
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