Журналист The Athletic Лазарус: «Чикаго» рассматривает Капризова как потенциальное приобретение через два года. Хочет ли он этого сейчас? Нет»

Марк Лазарус заявил, что «Чикаго» планирует переход Кирилла Капризова.

«Позвольте мне, пожалуйста, пояснить: еще в июне я сообщал, что «Блэкхокс» рассматривают Капризова как потенциальное крупное приобретение через два года, так сказать, Мариана Госса этого поколения.

Заинтригован ли Капризов такой возможностью? Конечно. Хочет ли он этого сейчас? Нет. Я неточно выразился во время подкаста. Короче говоря, «Блэкхокс» через два года рассчитывают на Капризова, а не наоборот», – написал журналист The Athletic Марк Лазарус.

В прошлом сезоне 27-летний российский нападающий заработал 96 (46+50) очков в 75 матчах за «Миннесоту» в регулярке НХЛ .