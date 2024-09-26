Выставочные матчи НХЛ. «Рейнджерс» примут «Бостон», «Оттава» сыграет с «Баффало», «Филадельфия» против «Айлендерс»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.
Предсезонные матчи НХЛ
«Рейнджерс» – «Бостон» – 02:00
«Оттава» – «Баффало» – 02:00
«Филадельфия» – «Айлендерс» – 02:00
«Торонто» – «Монреаль» – 02:00
«Анахайм» – «Сан-Хосе» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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