  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Амура» Барулин прокомментирует матч с «Витязем»: «Иду дебютировать в роли комментатора. Смотрите и слушайте во втором периоде»
Фото
0

Форвард «Амура» Барулин прокомментирует матч с «Витязем»: «Иду дебютировать в роли комментатора. Смотрите и слушайте во втором периоде»

Владислав Барулин сообщил, что будет комментатором на матче «Амур» – «Витязь».

«Это я иду дебютировать в роли комментатора.

Смотрите и слушайте во втором периоде матча с «Витязем» на канале «Губерния», – написал нападающий «Амура» Владислав Барулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Владислава Барулина
logoВитязь
logoАмур
фото
телевидение
logoКХЛ
logoВладислав Барулин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Амура» Барулин: «Поработали с одним из лучших тяжей UFC Сергеем Павловичем. В зале, не в ринге 😅»
17 августа, 07:30Фото
«Амур» и «Сокол» продолжат сотрудничать в сезоне-2024/25
119 июня, 21:06
Форвард «России 25» Барулин получит 25 млн рублей от «Амура» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
110 мая, 09:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Амур» принимает «Витязь», «Торпедо» в гостях у «Адмирала», «Сибирь» против «Автомобилиста», «Сочи» сыграет с «Барысом» 
1616 минут назадLive
Ястреб, дракон, леопард: это о каких клубах КХЛ?
246 минут назадСпецпроект
Плешков о Деанджело в СКА: «Здорово, когда в команду приезжают такие хоккеисты. Играть с ними – огромный опыт. Надеюсь, Тони быстро адаптируется»
47 минут назад
Дацюк занял 15-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Хедман – 13-й, Бержерон – 14-й
17сегодня, 08:34
Панарин вернется в строй со дня на день. Форвард «Рейнджерс» получил травму в предсезонном матче
2сегодня, 07:37
Василевский занял 24-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Капризов – 25-й, Форслинг – 21-й, Хеллибак – 22-й
3сегодня, 07:15
Тодд о камбэке с «Трактором»: «Никто в «Салавате» не хотел сдаваться. Вратарь провел невероятный матч. Это большая победа для нас»
7сегодня, 06:56
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Нью-Джерси», «Тампа» без Кучерова одолела «Флориду», «Миннесота» без Капризова проиграла «Далласу»
65сегодня, 04:44
Овечкин сделал передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси»
9сегодня, 01:48Видео
Райан Линдгрен выбыл на несколько недель из-за травмы
сегодня, 01:14
Ко всем новостям
Последние новости
Арбитр Кулаков: «КХЛ движется в правильном направлении. Все новые правила вводятся по делу. Они делают хоккей более быстрым, ритмичным, агрессивным и зрелищным»
7 минут назад
Александр Елесин: «Не думаю, что у «Локомотива» особенная команда в плане обороны. Просто у нас есть система, в которой каждый принимает правильное решение»
17 минут назад
Федор Канарейкин: «Динамо» разочаровало на старте. В первых матчах все было невнятно, скомкано. Болельщики ждут более успешной игры, благо исполнители есть отличные – Гусев, Уил, О`Делл»
254 минуты назад
Сафин о том, как расслабляется: «Массаж, баня. Я непьющий хоккеист. Мне не нужен алкоголь для того, чтобы радоваться жизни»
4сегодня, 08:16
Камалов о СКА: «Не получилось в плей-офф, и на следующий сезон состав меняется на 50%. Команде надо снова сжиться, это сказывается»
3сегодня, 07:59
Черепанов о том, вышел ли «Локомотив» на пик формы: «Нет. Есть много факторов, над которыми надо работать»
1сегодня, 07:48
Евгений Аликин: «Равнодушных в «Автомобилисте» нет, матчей спустя рукава не будет. Все отдаются игре полностью, будем стараться набирать очки и бороться»
1сегодня, 06:43
Ткачев о 3:5 от «Салавата»: «Трактору» надо было чуть острее играть, бросать побольше, не стараться до верного разыграть. Будем работать над этим»
4сегодня, 06:29
Александр Пашков: «К смене тренеров надо относиться спокойно, не искать тех, кто под рукой. Вектор поиска должен стать шире, захватывая не только тех, кто работал в КХЛ»
сегодня, 06:16
Форвард «Ак Барса» Кошелев о 4:3 с «Ладой»: «В перерыве Марченко взбодрил ребят, напомнил, что нужно не в хоккейчик играть, а работать» 
сегодня, 04:59