Форвард «Амура» Барулин прокомментирует матч с «Витязем»: «Иду дебютировать в роли комментатора. Смотрите и слушайте во втором периоде»

Владислав Барулин сообщил, что будет комментатором на матче «Амур» – «Витязь».

«Это я иду дебютировать в роли комментатора. Смотрите и слушайте во втором периоде матча с «Витязем » на канале «Губерния», – написал нападающий «Амура » Владислав Барулин .