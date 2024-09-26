Форвард «Амура» Барулин прокомментирует матч с «Витязем»: «Иду дебютировать в роли комментатора. Смотрите и слушайте во втором периоде»
Владислав Барулин сообщил, что будет комментатором на матче «Амур» – «Витязь».
«Это я иду дебютировать в роли комментатора.
Смотрите и слушайте во втором периоде матча с «Витязем» на канале «Губерния», – написал нападающий «Амура» Владислав Барулин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Владислава Барулина
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