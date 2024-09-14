Есмантович о судействе в КХЛ: «Вернувшиеся из Америки ребята ощутят разницу. Они должны будут привыкнуть к зацепам, толчкам, ударам по клюшке»

Игорь Есмантович высказался о разнице в судействе в России и Америке.

«Какие факторы будут для вернувшихся из Америки ребят в новинку? Многие, в частности судейство. Не хотелось бы его затрагивать, но ребята тоже это ощутят: в Америке одно судейство, здесь другое.

Ребята должны будут привыкнуть к зацепам, к толчкам, к ударам по клюшке – это тоже специфика.

У них наигран североамериканский навык борьбы и тренировочного процесса, в России немного другая конфигурация игр, отдачи и работы судейского комитета», – сказал президент ЦСКА .