Евгений Аликин: «Равнодушных в «Автомобилисте» нет, матчей спустя рукава не будет. Все отдаются игре полностью, будем стараться набирать очки и бороться»

Евгений Аликин высказался о новых игроках «Автомобилиста».

– В это межсезонье «Автомобилист» точечно усилил состав. Как вам новые одноклубники?

– Хорошие ребята, общительные…Самое главное – отличные хоккеисты. Я думаю, что у них не возникало проблем с адаптацией в нашем коллективе.

– Совсем скоро вы встречаетесь с «Сибирью», команда заметно прибавила. Чего ждете от этой игры?

– Да, мы видели, что у «Сибири » уже шестая победа подряд, ребята определенно молодцы. Я думаю, что как минимум они будут стараться взять реванш за поражение у нас дома.

Игра будет напряженная, похожая на плей-офф. Победит сильнейший.

– Чего ждать от «Автомобилиста» в этом сезоне?

– Равнодушных в команде нет, матчей спустя рукава точно не будет. Все ребята отдаются игре полностью, мы будем стараться набирать очки и бороться каждый раз, – сказал вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин .