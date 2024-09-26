Евгений Аликин: «Равнодушных в «Автомобилисте» нет, матчей спустя рукава не будет. Все отдаются игре полностью, будем стараться набирать очки и бороться»
– В это межсезонье «Автомобилист» точечно усилил состав. Как вам новые одноклубники?
– Хорошие ребята, общительные…Самое главное – отличные хоккеисты. Я думаю, что у них не возникало проблем с адаптацией в нашем коллективе.
– Совсем скоро вы встречаетесь с «Сибирью», команда заметно прибавила. Чего ждете от этой игры?
– Да, мы видели, что у «Сибири» уже шестая победа подряд, ребята определенно молодцы. Я думаю, что как минимум они будут стараться взять реванш за поражение у нас дома.
Игра будет напряженная, похожая на плей-офф. Победит сильнейший.
– Чего ждать от «Автомобилиста» в этом сезоне?
– Равнодушных в команде нет, матчей спустя рукава точно не будет. Все ребята отдаются игре полностью, мы будем стараться набирать очки и бороться каждый раз, – сказал вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин.
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