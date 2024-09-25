Лямкин провел 500-й матч в КХЛ. У защитника «Ак Барса» 93 (14+79) балла
Никита Лямкин провел 500 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Лада» принимает «Ак Барс» (2:2, второй период) в регулярном чемпионате КХЛ.
Эта игра стала 500-й по счету для 28-летнего защитника казанского клуба. На его счету 93 (14+79) балла в лиге.
Лямкин проводит свой 8-й сезон в составе «Ак Барса». Ранее он выступал за «Металлург» из Новокузнецка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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