Лямкин провел 500-й матч в КХЛ. У защитника «Ак Барса» 93 (14+79) балла

Никита Лямкин провел 500 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Лада» принимает «Ак Барс» (2:2, второй период) в регулярном чемпионате КХЛ .

Эта игра стала 500-й по счету для 28-летнего защитника казанского клуба. На его счету 93 (14+79) балла в лиге.

Лямкин проводит свой 8-й сезон в составе «Ак Барса ». Ранее он выступал за «Металлург » из Новокузнецка.