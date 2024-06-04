«Автомобилист» продлил контракт с Владимиром Кузнецовым на 2 года

Теги Автомобилист КХЛ Владимир Кузнецов Хоккей

«Автомобилист» подписал новый контракт на 2 года с Владимиром Кузнецовым.

Соглашение с 26-летним форвардом носит двусторонний характер.

В прошедшем сезоне Кузнецов провел 37 игр в регулярном чемпионате, набрав 11 (5+6) очков при полезности «0».

В плей-офф на его счету 2 матча без набранных очков.

«Воспитанник екатеринбургского хоккея пришел в систему клуба в сезоне-14/15.

В общей сложности в основном составе «Автомобилиста» Владимир провел 74 матча в КХЛ, в которых набрал 17 (8+9) баллов за результативность.

Также Кузнецов провел 167 игр в ВХЛ в составе нашего фарм-клуба «Горняк-УГМК» и набрал 82 (38+44) очка», – сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

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2 комментария
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Хорошая новость,парень ещё покажет себя.
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Как хоккеист растёт. Думается, что парень покажет добрый хоккей.
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