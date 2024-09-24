Александр Елесин: «Радулов – мастер, у него многому можно научиться. Он подбадривает команду как в раздевалке, так и на поле»

Александр Елесин высказался об игре Александра Радулова за «Локомотив».

– Он мастер, который много где попробовал свои силы и завоевывал разные трофеи. Думаю, у него многому можно научиться.

Он подбадривает команду как в раздевалке, так и на поле.

– Чувствуется, что ему уже 38 лет?

– На самом деле, нет. Мы же в команде не делим хоккеистов на старых и молодых. Все должны работать и выкладываться. И Саша это делает, – сказал защитник «Локомотива Александр Елесин .