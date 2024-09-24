Александр Елесин: «Радулов – мастер, у него многому можно научиться. Он подбадривает команду как в раздевалке, так и на поле»
Александр Елесин высказался об игре Александра Радулова за «Локомотив».
– Он мастер, который много где попробовал свои силы и завоевывал разные трофеи. Думаю, у него многому можно научиться.
Он подбадривает команду как в раздевалке, так и на поле.
– Чувствуется, что ему уже 38 лет?
– На самом деле, нет. Мы же в команде не делим хоккеистов на старых и молодых. Все должны работать и выкладываться. И Саша это делает, – сказал защитник «Локомотива Александр Елесин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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