Монсон – о желании Макгрегора стать президентом Ирландии: «Его эго зашло слишком далеко»

Джефф Монсон прокомментировал желание Конора Макгрегора стать президентом

«Восхищаюсь уверенностью Конора Макгрегора , но его эго зашло слишком далеко. Он не имеет ни малейшего представления о том, что значит быть президентом. Когда вы смотрите на него на пресс-конференциях, он только и делает, что ругается, высмеивает своих оппонентов, злится и кричит.

Представьте, что он лидер страны и имеет дело с президентами или лидерами других стран, и ведет себя подобным образом. Так что это невозможно. Он мог бы занять место в правительстве на более низкой должности и работать пару лет, действительно помогая людям.

И имея уже хоть какой-то опыт, мог бы баллотироваться в президенты. Но он не хочет тратить на это время. У него не хватает терпения или желания сделать это», – сказал ветеран ММА и депутат Джефф Монсон .

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