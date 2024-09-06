Монсон – о желании Макгрегора стать президентом Ирландии: «Его эго зашло слишком далеко»
«Восхищаюсь уверенностью Конора Макгрегора, но его эго зашло слишком далеко. Он не имеет ни малейшего представления о том, что значит быть президентом. Когда вы смотрите на него на пресс-конференциях, он только и делает, что ругается, высмеивает своих оппонентов, злится и кричит.
Представьте, что он лидер страны и имеет дело с президентами или лидерами других стран, и ведет себя подобным образом. Так что это невозможно.Он мог бы занять место в правительстве на более низкой должности и работать пару лет, действительно помогая людям.
И имея уже хоть какой-то опыт, мог бы баллотироваться в президенты. Но он не хочет тратить на это время. У него не хватает терпения или желания сделать это», – сказал ветеран ММА и депутат Джефф Монсон.
Конор намерен баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году: «Нам нужен активный руководитель. Я − единственный логичный выбор»
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