Монсон стал тренером в МХК «Гранит-Чехов»: «Смогу передать опыт молодым хоккеистам, выведем физическую подготовку команды на новый уровень»

Джефф Монсон стал тренером по физической подготовке в МХК «Гранит-Чехов»

«В нашем тренерском штабе пополнение – тренером по физической подготовке МХК «Гранит-Чехов» стал Джефф Монсон !

Рады приветствовать в наших рядах! Вместе – вперед к новым вершинам и победам!» – говорится в заявлении клуба.

«Воспринимаю с энтузиазмом этот новый для меня опыт. Убежден, что смогу передать свой опыт молодым хоккеистам. Мы выведем физическую подготовку команды на новый уровень», – заявил экс-боец UFC и депутат Джефф Монсон в интервью ТАСС .

Изображение: vk.com