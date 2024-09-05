Монсон стал тренером в МХК «Гранит-Чехов»: «Смогу передать опыт молодым хоккеистам, выведем физическую подготовку команды на новый уровень»
Джефф Монсон стал тренером по физической подготовке в МХК «Гранит-Чехов»
«В нашем тренерском штабе пополнение – тренером по физической подготовке МХК «Гранит-Чехов» стал Джефф Монсон!
Рады приветствовать в наших рядах! Вместе – вперед к новым вершинам и победам!» – говорится в заявлении клуба.
«Воспринимаю с энтузиазмом этот новый для меня опыт. Убежден, что смогу передать свой опыт молодым хоккеистам. Мы выведем физическую подготовку команды на новый уровень», – заявил экс-боец UFC и депутат Джефф Монсон в интервью ТАСС.
Изображение: vk.com
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Гранит-Чехов» ВКонтакте
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