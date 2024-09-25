Федор Канарейкин: «СКА – раздражитель в КХЛ. Безусловно. Приезжают суперигроки, состав наполнен сильными хоккеистами»

Федор Канарейкин отреагировал на слова Ивана Выдренкова о СКА.

Защитник считает, что СКА можно назвать главным раздражителем в КХЛ .

«В общем и целом команда, которая давно ставит перед собой большие задачи и пока не может добраться до поставленной перед собой цели, конечно, раздражитель.

Приезжают суперигроки, сам по себе состав наполнен очень сильными хоккеистами, если рассматривать в отношении нашей лиги.

Поэтому, конечно, СКА – раздражитель. Безусловно», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.