Федор Канарейкин: «СКА – раздражитель в КХЛ. Безусловно. Приезжают суперигроки, состав наполнен сильными хоккеистами»
Федор Канарейкин отреагировал на слова Ивана Выдренкова о СКА.
Защитник считает, что СКА можно назвать главным раздражителем в КХЛ.
«В общем и целом команда, которая давно ставит перед собой большие задачи и пока не может добраться до поставленной перед собой цели, конечно, раздражитель.
Приезжают суперигроки, сам по себе состав наполнен очень сильными хоккеистами, если рассматривать в отношении нашей лиги.
Поэтому, конечно, СКА – раздражитель. Безусловно», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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