  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Новая арена «Торпедо» готова на 70%. Ведутся работы по благоустройству территории, завершается монтаж кровли, прокладка инженерных сетей, отделка помещений
Фото
0

Новая арена «Торпедо» готова на 70%. Ведутся работы по благоустройству территории, завершается монтаж кровли, прокладка инженерных сетей, отделка помещений

Продолжаются работы по возведению новой арены «Торпедо».

Подрядчик ведет работы по благоустройству территории, также завершаются работы по монтажу «пирога» кровли, состоящего из профлиста, пароизоляции, утеплителя и ПВХ-мембраны.

Кроме того, ведутся работы по возведению стен и перегородок из гипсокартона, прокладке внутриплощадочных и внутренних инженерных сетей, монтажу технологии ледовых полей, а также отделке помещений.

«Сейчас общая готовность объекта составляет 70%. Подрядчик уже проделал колоссальный объем работы, позволяющий вести отделку помещений арены и всего комплекса в целом.

Всего на объекте трудится 924 человека, задействовано около 32 единиц техники», – заявил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Изображения: t.me/torpedonn

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
logoТорпедо
фото
logoКХЛ
Арена-Торпедо
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
В КХЛ будут вручать памятные медали за количество игр, очков, голов и за другие статистические показатели
1419 сентября, 14:25Фото
Ларионов – юным хоккеистам: «Каждый день начинается с победы над собой! Проснулись – убрали за собой кровать. Это первый шаг на пути к успеху»
911 августа, 14:06Фото
На новой арене «Торпедо» завершается монтаж кровли. Работы по монтажу железобетонных настилов трибун выполнены на 80%
819 июля, 17:47Фото
На новой «Торпедо-Арене» завершено строительство стен и перегородок. Идет монтаж оборудования, устройство кровли и отделка
1718 июня, 09:54Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампа» примет «Каролину», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Питтсбург» встретится с «Баффало»
1330 минут назад
«Не дай обмануть себя мошенникам. Я отбил, и вы отбейте звонки с неизвестных номеров». Вратарь «Авангарда» Проскуряков снялся в социальной рекламе
сегодня, 21:16Видео
Ларионов о 4:2 с «Куньлунем»: «Серия поражений «Торпедо» закончилась. Предупреждали ребят, что игроки соперника прошли североамериканскую школу, бьются до последнего»
1сегодня, 21:04
Ягр выиграл региональную премию «Эмми» за эфир церемонии «Питтсбурга», на которой 68-й номер чеха выводили из обращения. Он сценарист и продюсер
3сегодня, 20:46
Новиков о Деанджело в СКА: «Даже от Кузнецова не жду чудес – КХЛ не настолько слаба, чтобы игрок из НХЛ показывал чудеса. У нас играть иногда сложнее, чем в Америке»
3сегодня, 20:23
«Торпедо» прервало серию из 4 поражений подряд. «Куньлунь» проиграл в 3-м матче кряду
4сегодня, 19:26
Хафизов забил 5 голов за 3 последних матча КХЛ. Форвард «Сочи» оформил дубли в ворота СКА и «Ак Барса»
5сегодня, 18:59Видео
КХЛ. «Торпедо» обыграло «Куньлунь», «Автомобилист» был сильнее «Нефтехимика», «Динамо» победило «Барыс», ЦСКА – «Амур»
119сегодня, 18:48
Майоров о снижении зарплат в СКА: «Спросите у Ротенберга. Это внутреннее дело питерских товарищей, каждый вертится как умеет»
12сегодня, 18:27
Роман Ротенберг: «Под эгидой ФХР пройдет Кубок России 3×3 и международный турнир с командами Турции, ЮАР, ОАЭ, Малайзии. Формат «3 на 3» – инструмент выполнения задач государственного уровня»
11сегодня, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Гусев набирал очки в 7 из 9 матчей сезона КХЛ. У форварда «Динамо» 4 гола и 4 ассиста на этом отрезке
37 минут назадВидео
У Чеховича 3 гола и ассист в двух последних матчах. Форвард «Витязя» набирает больше очка за игру в среднем в сезоне КХЛ
1сегодня, 20:43Видео
У Полтапова 5 голов и 6 ассистов в 9 матчах. Форвард ЦСКА набрал 5+8 за весь прошлый сезон регулярки КХЛ
3сегодня, 19:40Видео
Кудашов о Комтуа вне заявки «Динамо» во 2-м матче подряд: «Не стали ничего менять. Когда идут поражения, надо найти старые связки, стабилизировать состав»
сегодня, 19:12
«Автомобилист» выиграл 3-й матч подряд и возглавляет таблицу Востока. У «Нефтехимика» 4 поражения кряду
2сегодня, 18:44
Шарипзянов о Деанджело: «Очень маленький, юркий защитник. Но будет играть в нападении, бегать везде, подключаться к атаке, бросать»
сегодня, 17:39
Владимир Плющев: «Спартак» потихоньку выходит из кризиса, клуб сохранил костяк, есть молодые хоккеисты. Надо, чтобы новички быстрее поняли систему игры»
сегодня, 17:25
Педан о Деанджело в СКА: «Тони не владеет русским языком – поможем, первые слова будут хоккейными, точно не мат»
4сегодня, 17:07
У «Барыса» 3-е поражение подряд. Клуб из Казахстана выиграл 1 из 8 матчей в сезоне КХЛ – у «Автомобилиста»
сегодня, 16:34
Буше о Звягине и 5 поражениях «Авангарда»: «Отличный тренер, виноват не он. Игрокам нужно собраться, взять все в свои руки, играть лучше»
3сегодня, 16:20