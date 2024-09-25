Новая арена «Торпедо» готова на 70%. Ведутся работы по благоустройству территории, завершается монтаж кровли, прокладка инженерных сетей, отделка помещений
Продолжаются работы по возведению новой арены «Торпедо».
Подрядчик ведет работы по благоустройству территории, также завершаются работы по монтажу «пирога» кровли, состоящего из профлиста, пароизоляции, утеплителя и ПВХ-мембраны.
Кроме того, ведутся работы по возведению стен и перегородок из гипсокартона, прокладке внутриплощадочных и внутренних инженерных сетей, монтажу технологии ледовых полей, а также отделке помещений.
«Сейчас общая готовность объекта составляет 70%. Подрядчик уже проделал колоссальный объем работы, позволяющий вести отделку помещений арены и всего комплекса в целом.
Всего на объекте трудится 924 человека, задействовано около 32 единиц техники», – заявил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Изображения: t.me/torpedonn
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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