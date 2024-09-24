Владимир Плющев: «Спартак» потихоньку выходит из кризиса, клуб сохранил костяк, есть молодые хоккеисты. Надо, чтобы новички быстрее поняли систему игры»
Красно-белые одержали 5 побед в 7 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ и занимают 4-ю строчку в таблице Западной конференции.
В стартовом матче «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 4:2.
«В начале сезона «Спартак» в матче с ЦСКА показал быструю комбинационную игру. В «Спартаке» есть молодые игроки, которые хорошо понимают идеи тренера.
Красно-белые сохранили костяк с прошлого сезона, это уже значит очень многое. Теперь надо, чтобы вновь прибывшие хоккеисты как можно скорее поняли систему, которую предлагает тренерский штаб.
В той же встрече с ЦСКА спартаковцы показали хорошую характерную игру, хоть армейцы и повели в счете.
В действиях ЦСКА ощущалась какая-то неуверенность. Не было классического армейского куража. «Спартак» потихоньку выходит из своего кризиса», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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