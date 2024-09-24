Козырев об 1:4: «Локомотив» – флагман нашего хоккея. Битва за первое место на «Северсталь» не давила, мы ведем борьбу за попадание в плей-офф»
Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от «Локомотива» (1:4).
После 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ череповчане с 10 очками делили лидерство в общей таблице с ярославским клубом.
Позже «Северсталь» уступила минскому «Динамо» и «Локомотиву».
«Мы играли с очень сильной командной. «Локомотив» – флагман нашего хоккея. Эта игра как лакмус, она показывает, чего ты стоишь. Сегодняшняя игра показала, что нам еще [необходимо] работать и трудиться.
Битва за первое место на нас не давила. СМИ ошибаются: мы по потерянным очкам были не на втором месте. Мы не придаем этому значения.
Мы придаем значение нашей игре, конкретному матчу, подготовке. Мы ведем борьбу за попадание в плей-офф», – сказал главный тренер «Северстали»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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