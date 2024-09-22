Шарипзянов о серии поражений «Авангарда»: «Не получается, о чем нас просят. Мы много разговариваем. Из этой ситуации только единым кулаком можно выйти»
Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда».
Клуб проиграл 4 матча подряд.
– На серию поражений повлияло то, что ушли эмоции от старта регулярки?
– Нет, я бы не сказал. Если через семь игр у кого-то нет эмоций, то не думаю, что они в правильном виде спорта.
А так в целом не получается, о чем нас просят, о чем договариваемся. Поэтому и идут поражения.
Мы много разговариваем, после Уфы разговаривали. Значит, будем еще говорить, потому что из этой ситуации только единым кулаком можно выйти, – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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