Шарипзянов о серии поражений «Авангарда»: «Не получается, о чем нас просят. Мы много разговариваем. Из этой ситуации только единым кулаком можно выйти»

Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда».

Клуб проиграл 4 матча подряд.

– На серию поражений повлияло то, что ушли эмоции от старта регулярки?

– Нет, я бы не сказал. Если через семь игр у кого-то нет эмоций, то не думаю, что они в правильном виде спорта.

А так в целом не получается, о чем нас просят, о чем договариваемся. Поэтому и идут поражения.

Мы много разговариваем, после Уфы разговаривали. Значит, будем еще говорить, потому что из этой ситуации только единым кулаком можно выйти, – сказал капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов .