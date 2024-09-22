«Автомобилист» выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 1-м месте на Востоке

«Автомобилист» обыграл «Ладу» (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина одержала третью победу в четырех последних играх.

Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел в матче с «Барысом» (1:2 ОТ).

На данный момент «Автомобилист » занимает первое место в таблице Востока, набрав 11 очков после 8 игр.

В следующем матче, 24 сентября, клуб сыграет против «Нефтехимика».