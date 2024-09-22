Мартемьянов после 1:2 с «Динамо»: «К некоторым экземплярам есть претензии – в одной смене 3 потери. Старт не провальный, но «Амур» точно забуксовал»
Сегодня хабаровский клуб дома уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2. «Амур» набрал 4 очка за 6 игр и занимает десятое место в Восточной конференции.
– Было много сумбура, ненужных вещей. Парни горели, этого не отнимешь. Ключевой момент – индивидуальная ошибка в обороне, когда игроку дали принять и бросить. А так, равный матч, обе команды бились в кровь.
Очень мало голов у нас, это портит всю картину. Есть претензии к некоторым экземплярам. Будем решать, какой состав в следующем матче будет. Есть претензии к некоторым людям – в одной смене три потери. Это неприемлемая вещь.
– Чего не хватает команде?
– Забитых голов. Сегодня мы вынуждены играть в рабочий хоккей, так как пауза затянулась. И кто продолжал играть в свой хоккей, который у него в голове, а не тот, который мы планировали, играл безобразно.
– Считаете ли старт сезона провальным?
– Я бы не сказал, что провальный старт, но забуксовали это точно. Есть положительные моменты, а есть моменты, над которыми надо работать. Мы стараемся работать, но с нашим графиком игр это сложно.
Мы очень мало забиваем, так что повторюсь, у меня очень большие претензии к игрокам атаки. Мы одна из слабейших команд по реализации моментов, это очень большая проблема, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
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