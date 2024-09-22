Салливан о 3:7 с «Баффало»: «У них был очень сильный состав. Парни боролись изо всех сил, для некоторых в «Питтсбурге» это первый опыт против игроков НХЛ»
Майк Салливан высказался о крупном поражении «Питтсбурга» в предсезонной игре.
В выставочном матче против «Баффало» его команда уступила со счетом 3:7.
«Нелегко оценивать. У них был очень сильный состав, и это хорошая проверка для наших ребят.
Для некоторых из них это первый опыт игры против хоккеистов калибра НХЛ. Парни боролись изо всех сил, и мы держались», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
Петерка и Пулюярви сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» – «Питтсбург»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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