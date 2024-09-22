Салливан о 3:7 с «Баффало»: «У них был очень сильный состав. Парни боролись изо всех сил, для некоторых в «Питтсбурге» это первый опыт против игроков НХЛ»

Майк Салливан высказался о крупном поражении «Питтсбурга» в предсезонной игре.

В выставочном матче против «Баффало » его команда уступила со счетом 3:7.

«Нелегко оценивать. У них был очень сильный состав, и это хорошая проверка для наших ребят.

Для некоторых из них это первый опыт игры против хоккеистов калибра НХЛ. Парни боролись изо всех сил, и мы держались», – сказал главный тренер «Питтсбурга » Майк Салливан .

Петерка и Пулюярви сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» – «Питтсбург»