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Петерка и Пулюярви сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» – «Питтсбург»

Два игрока сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» – «Питтсбург» (7:3).

У «Сэйбрс» три шайбы забросил немецкий форвард Джон-Джейсон Петерка, у «Пингвинс» – финский нападающий Йессе Пулюярви, при этом завершивший игру с полезностью «минус 3». 

22-летний Петерка в прошлом сезоне набрал 50 (28+22) очков в 82 играх регулярного чемпионата. 

26-летний Пулюярви, пропустивший часть сезона из-за восстановления после операции на бедре, провел 22 игры за «Питтсбург» и набрал 4 (3+1) балла. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
выставочные матчи
logoПиттсбург
logoБаффало
logoНХЛ
logoЙессе Пулюярви
logoДжон-Джейсон Петерка
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