Петерка и Пулюярви сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» – «Питтсбург»

Два игрока сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» – «Питтсбург» (7:3).

У «Сэйбрс» три шайбы забросил немецкий форвард Джон-Джейсон Петерка , у «Пингвинс» – финский нападающий Йессе Пулюярви , при этом завершивший игру с полезностью «минус 3».

22-летний Петерка в прошлом сезоне набрал 50 (28+22) очков в 82 играх регулярного чемпионата.

26-летний Пулюярви, пропустивший часть сезона из-за восстановления после операции на бедре, провел 22 игры за «Питтсбург » и набрал 4 (3+1) балла.