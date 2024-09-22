Никитин о «Локомотиве»: «У нас нет доминирующих игроков в большинстве, другие козыри. В НХЛ чемпион должен хорошо играть 5 на 5, остальное прилагается»
Игорь Никитин сказал, что для «Локомотива» игра 5 на 5 важнее большинства.
– То, что Егор Сурин будет играть в большинстве – это решение родилось на днях?
– Вчера-позавчера. Молодой парень в большинстве – это определенный риск, но когда ты готов рисковать с этим человеком, то почему нет.
– Учитывая введение нового правила в овертайме, готовы ли вы рисковать и заменять вратаря?
– У нас нет доминирующих игроков в большинстве, чтобы это было нашим шансом. У нас другие козыри и мы от них отталкиваемся. В НХЛ есть статистика, что победитель Кубка Стэнли обязательно должен хорошо играть 5 на 5.
Большинство и меньшинство – это все прилагается. Важно, чтобы вся команда чувствовала свою значимость, – сказал главный тренер ярославцев после матча с «Салаватом» (2:3 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Локомотива»
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