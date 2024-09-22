«Ванкувер» подписал вратаря Ланкинена на год и 875 тысяч долларов
«Ванкувер» подписал вратаря Кевина Ланкинена на год и 875 тысяч долларов.
29-летний финский голкипер ранее выступал за «Чикаго» и «Нэшвилл». Его контракт с канадским клубом является односторонним, по прошлому соглашению зарплата игрока составляла 2 миллиона долларов.
В его активе в общей сложности 112 игр в регулярных чемпионатах НХЛ (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,07).
В прошлом сезоне – 24 игры за «Предаторс» (11 побед, 90,8%, 2,82).
«Кевин – опытный игрок, который добавит глубины нашей вратарской линии. У него был солидный прошлый сезон, его габариты и навыки нас устраивают», – сообщил генменеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.
Демко о восстановлении от травмы: «Точный срок дать не могу. Сейчас вижу свет в конце тоннеля – скоро вернусь на лед, уверен»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ванкувера»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости