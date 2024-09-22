«Ванкувер» подписал вратаря Ланкинена на год и 875 тысяч долларов

«Ванкувер» подписал вратаря Кевина Ланкинена на год и 875 тысяч долларов.

29-летний финский голкипер ранее выступал за «Чикаго» и «Нэшвилл ». Его контракт с канадским клубом является односторонним, по прошлому соглашению зарплата игрока составляла 2 миллиона долларов.

В его активе в общей сложности 112 игр в регулярных чемпионатах НХЛ (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,07).

В прошлом сезоне – 24 игры за «Предаторс» (11 побед, 90,8%, 2,82).

«Кевин – опытный игрок, который добавит глубины нашей вратарской линии. У него был солидный прошлый сезон, его габариты и навыки нас устраивают», – сообщил генменеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.

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