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  • У Хейнолы развилась инфекция из-за винта, вставленного при операции на голеностопе. Защитник «Виннипега» выбыл на неопределенный срок
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У Хейнолы развилась инфекция из-за винта, вставленного при операции на голеностопе. Защитник «Виннипега» выбыл на неопределенный срок

Защитник «Виннипега» Вилле Хейнола выбыл на неопределенный срок.

23-летний хоккеист пропустит неопределенное количество времени из-за инфекции в голеностопе, сообщил главный тренер «Джетс» Скотт Арниел.

Хейнола сломал голеностоп в финальной предсезонной игре канадской команды 5 октября прошлого года. По информации TSN, инфекция была вызвана винтом, который был вставлен в голеностоп игрока во время операции.

«Плохие новости о [Вилле], его голеностопе. У него инфекция, так что его возвращение откладывается», – сказал Арниел.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TSN
logoНХЛ
logoСкотт Арниел
logoВиннипег
logoВилле Хейнола
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