Веряев перешел в «Югру». Форвард отыграл 8 сезонов в КХЛ за «Торпедо»

Экс-форвард «Торпедо» Данил Веряев перешел в «Югру».

Ранее на этой неделе нижегородский клуб расторг контракт с 26-летним игроком.

Веряев является воспитанником местного хоккея. За «Торпедо » он отыграл 8 сезонов в Фонбет Чемпионате КХЛ – 342 игры в регулярках и 56 (21+35) очков. В розыгрышах Кубка Гагарина – 31 игра и 4 (0+4) балла.

В 2015 году игрок стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки» – молодежной команды нижегородцев.

За новую команду Данил дебютировал во вчерашнем матче Olimpbet Чемпионата России – ВХЛ с «Ижсталью» (4:1) и отметился результативной передачей.