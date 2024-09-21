Веряев перешел в «Югру». Форвард отыграл 8 сезонов в КХЛ за «Торпедо»
Экс-форвард «Торпедо» Данил Веряев перешел в «Югру».
Ранее на этой неделе нижегородский клуб расторг контракт с 26-летним игроком.
Веряев является воспитанником местного хоккея. За «Торпедо» он отыграл 8 сезонов в Фонбет Чемпионате КХЛ – 342 игры в регулярках и 56 (21+35) очков. В розыгрышах Кубка Гагарина – 31 игра и 4 (0+4) балла.
В 2015 году игрок стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки» – молодежной команды нижегородцев.
За новую команду Данил дебютировал во вчерашнем матче Olimpbet Чемпионата России – ВХЛ с «Ижсталью» (4:1) и отметился результативной передачей.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ВХЛ
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