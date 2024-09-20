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  • Потапов о СКА: «Такого переизбытка нападающих нет ни в одном клубе. Если они нуждаются в усилении вратарской линии, обмен с «Металлургом» кажется самым привлекательным»
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Потапов о СКА: «Такого переизбытка нападающих нет ни в одном клубе. Если они нуждаются в усилении вратарской линии, обмен с «Металлургом» кажется самым привлекательным»

Алексей Потапов считает, что «Металлург» мог бы совершить обмен со СКА.

На данный момент петербургский клуб идет пятым на Западе, магнитогорский – 12-м на Востоке.

– «Металлургу» стоит пойти на обмены со СКА?

– Сейчас команда СКА располагает самым большим потенциалом. Игроки такого высокого уровня, как Сергей Толчинский и Михаил Воробьев, выходят в четвертом звене и не получают столько игрового времени, как в том году. Да и тренерский штаб не совсем устраивают их показатели.

Мне видится, что такого переизбытка нападающих, как в СКА, нет ни в одном клубе. Если в команде нуждаются в усилении вратарской линии, то обмен с «Металлургом» мне кажется самым привлекательным и самым правильным.

– СКА может попросить Илью Набокова.

– Да, это самый ценный актив на данный момент в Магнитогорске. Если клубы готовы пойти на это, то почему бы и нет? Думаю, все будут довольны этим обменом.

– Кто в этом случае будет основным вратарем «Металлурга»?

– СКА может обменять, допустим, не только Сергея Толчинского, но и вратаря – Никиту Серебрякова. Или включить трех игроков в обмен.

Чтобы использовать сильнейшие стороны таких хоккеистов, как Толчинский, Григоренко, придется что-то делать. Если в ближайшее время ситуация не изменится, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoКХЛ
logoАлексей Потапов
logoМихаил Григоренко
logoСергей Толчинский
logoНикита Серебряков
logoМихаил Воробьев
logoИлья Набоков
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