Потапов о СКА: «Такого переизбытка нападающих нет ни в одном клубе. Если они нуждаются в усилении вратарской линии, обмен с «Металлургом» кажется самым привлекательным»
На данный момент петербургский клуб идет пятым на Западе, магнитогорский – 12-м на Востоке.
– «Металлургу» стоит пойти на обмены со СКА?
– Сейчас команда СКА располагает самым большим потенциалом. Игроки такого высокого уровня, как Сергей Толчинский и Михаил Воробьев, выходят в четвертом звене и не получают столько игрового времени, как в том году. Да и тренерский штаб не совсем устраивают их показатели.
Мне видится, что такого переизбытка нападающих, как в СКА, нет ни в одном клубе. Если в команде нуждаются в усилении вратарской линии, то обмен с «Металлургом» мне кажется самым привлекательным и самым правильным.
– СКА может попросить Илью Набокова.
– Да, это самый ценный актив на данный момент в Магнитогорске. Если клубы готовы пойти на это, то почему бы и нет? Думаю, все будут довольны этим обменом.
– Кто в этом случае будет основным вратарем «Металлурга»?
– СКА может обменять, допустим, не только Сергея Толчинского, но и вратаря – Никиту Серебрякова. Или включить трех игроков в обмен.
Чтобы использовать сильнейшие стороны таких хоккеистов, как Толчинский, Григоренко, придется что-то делать. Если в ближайшее время ситуация не изменится, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
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