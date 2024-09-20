Потапов о комплектовании СКА: «Там во все времена была наижесточайшая конкуренция, огромное количество звезд. Я не считаю, что это проблема»

Алексей Потапов поделился мнением касательно комплектования СКА.

– Вы согласны с другими экспертами, что главная проблема СКА – комплектование? Григоренко и Толчинский вынуждены играть в четвертом звене.

– Трудно припомнить год, когда бы в СКА пятое-шестое звено было не таким именитым, как сейчас. Во все времена в команде была наижесточайшая конкуренция, огромное количество звезд и талантов. Я не считаю, что это проблема.

Предложите это любому клубу, чтобы Толчинский у вас играл в четвертом звене – и все согласятся. С другой стороны, доволен ли сам Сергей тем, что оказался в такой ситуации.

Мне кажется, это радость, когда у тебя есть возможность удержать такое количество игроков, столько мастерства. Только осталось все это оптимизировать и использовать этих ребят по назначению, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов .

Филатов о СКА: «Проблема в комплектации. Как можно так формировать состав, что у тебя Толчинский и Григоренко оказываются в 4-м звене без большинства?»