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  • Медведев о том, что Ротенберг посмотрел 800 игр КХЛ: «Я матчей Высшей лиги СССР, РПЛ, испанских, французских, итальянских, немецких лиг посмотрел не меньше»
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Медведев о том, что Ротенберг посмотрел 800 игр КХЛ: «Я матчей Высшей лиги СССР, РПЛ, испанских, французских, итальянских, немецких лиг посмотрел не меньше»

Александр Медведев сравнил себя с Романом Ротенбергом по числу просмотренных игр.

В 2021 году на тот момент вице-президент СКА сказал, что начиная с 2014-го посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России. Через несколько месяцев после этого заявления он стал главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.

«Я матчей Высшей лиги СССР, РПЛ, испанских, французских, итальянских, немецких лиг посмотрел не меньше, чем главный тренер СКА Роман Ротенберг», – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Ротенберг поздравил Хабиба с 36-летием: «Непобедимый чемпион, большой друг СКА. Хоккей и единоборства идут рядом, неслучайно мы ввели их в тренировки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoСКА
logoпремьер-лига Россия
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoАлександр Медведев
logoКХЛ
logoсборная СССР
logoРоман Ротенберг
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