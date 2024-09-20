Медведев о том, что Ротенберг посмотрел 800 игр КХЛ: «Я матчей Высшей лиги СССР, РПЛ, испанских, французских, итальянских, немецких лиг посмотрел не меньше»
Александр Медведев сравнил себя с Романом Ротенбергом по числу просмотренных игр.
В 2021 году на тот момент вице-президент СКА сказал, что начиная с 2014-го посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России. Через несколько месяцев после этого заявления он стал главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.
«Я матчей Высшей лиги СССР, РПЛ, испанских, французских, итальянских, немецких лиг посмотрел не меньше, чем главный тренер СКА Роман Ротенберг», – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Ротенберг поздравил Хабиба с 36-летием: «Непобедимый чемпион, большой друг СКА. Хоккей и единоборства идут рядом, неслучайно мы ввели их в тренировки»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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