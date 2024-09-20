Айзерман о Рэймонде: «Ожидаем, что он станет еще лучше. В прошлом сезоне Лукас вывел свою игру на новый уровень в плане результативности»

Стив Айзерман ожидает, что Лукас Рэймонд продолжит прогрессировать.

На этой неделе «Детройт » и шведский нападающий подписали новый контракт на 8 лет с кэпхитом 8,075 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 22-летний игрок обновил личные рекорды результативности, набрав 72 (31+41) очка в 82 играх регулярного чемпионата. В том числе – 21 (14+7) балл в 18 заключительных играх сезона.

«Мы ожидаем, что он станет еще лучше. Это целеустремленный и яркий игрок, у него есть мотивация расти. В течение следующих лет он продолжит прогрессировать.

Лукас вывел свою игру на новый уровень в плане результативности. Мы не основывались только на последнем отрезке сезона, хотя и он имел значение.

На протяжении всего чемпионата я чувствовал, что он прибавляет. В третьем сезоне он набрал намного больше очков, чем во втором», – сказал генеральный менеджер «Ред Уингс».