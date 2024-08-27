Чернак об уходе Стэмкоса из «Тампы»: «Это было шоком для всех. Он отличный игрок, отличный лидер. Я буду скучать по нему»

Эрик Чернак прокомментировал уход Стивена Стэмкоса из «Тампы»

Нападающий в межсезонье подписал контракт с «Нэшвиллом ».

«Это было шоком для всех... Трудно даже говорить об этом сейчас, потому что он был большой частью моей карьеры.

Отличный игрок, отличный лидер, отличный друг. Я буду скучать по нему, потому что он невероятный человек.

Первый парень, который написал мне и приветствовал меня в команде: «Ни о чем не беспокойся. Просто чувствуй себя здесь комфортно», – сказал защитник «Тампы » Эрик Чернак .