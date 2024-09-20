«Эдмонтон» подписал пробный контракт с Хоффманом. У форварда 487 очков в 745 играх в НХЛ
«Эдмонтон» подписал пробный контракт с форвардом Майком Хоффманом.
34-летний нападающий присоединился к команде в тренировочном лагере.
В прошлом сезоне канадец выступал за «Сан-Хосе» и набрал 23 (10+13) очка в 66 играх при полезности «минус 21».
Всего в регулярках НХЛ у него 745 игр и 487 (228+259) очков, в плей-офф – 33 игры и 20 (11+9) баллов.
Средняя годовая зарплата игрока по прошлому контракту составляла 4,5 миллиона долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Эдмонтона»
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