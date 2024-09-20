Гендиректор «Авангарда» о «Сибирь-Арене»: «Наша гораздо лучше и уютнее. Вижу использование некоторых наших наработок, но у нас выходит объемнее и ярче»
Гендиректор «Авангарда» считает, что омская «G-Drive Арена» лучше, чем «Сибирь-Арена».
«В Новосибирске не повезло с лютыми пробками и холодной погодой, но запомнился шум зрителей. Я второй раз был на новой арене и могу ответственно заявить: наша гораздо лучше и уютнее.
То же самое в части шоу на матче: вижу использование некоторых наших наработок, но у нас выходит объемнее и ярче. Но сам факт, что новые арены появляются и люди там не спят, а что-то пытаются делать – это здорово», – написал Герман Чистяков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
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