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  • Кравец об 1:3 от «Сибири»: «За «Куньлунь» не было стыдно. Команда билась, но нужно забивать большинство, использовать моменты»
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Кравец об 1:3 от «Сибири»: «За «Куньлунь» не было стыдно. Команда билась, но нужно забивать большинство, использовать моменты»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Сибирью» (1:3).

– Мы ожидали, что «Сибирь» на подъеме. Играет дома, много зрителей, вперед побегут, будут атаковать. Но первый период мы хорошо отыграли, выиграли его по броскам, моменты были. Однако реализация всегда подводит. Тем не менее сегодня не было стыдно за команду. Потому что прошлый матч во Владивостоке мы просто провалили. Так играть нельзя.

А сегодня вся команда билась, но нужно забивать большинство, использовать свои моменты. И в некоторых местах лучше играть в обороне.

– Наиль Якупов стал лучшим нападающим первой недели чемпионата. Теперь у него пропали очки. Вы довольны его игрой?

– Думаю, надо всем и дальше радоваться. Потому что Наиль старается, в каждом матче у него есть моменты. Он приносит пользу, а очки, голы, передачи еще придут.

– А с чем связано, что ему поменяли партнеров по звену?

– Это в целом тенденция, и мы поменяли не одно звено. Мы были недовольны игрой с «Адмиралом», ищем другие варианты, которые могут помочь команде играть лучше, – сказал Кравец.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСибирь
logoКХЛ
logoМихаил Кравец
logoНаиль Якупов
logoМатч ТВ
logoКуньлунь Ред Стар
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