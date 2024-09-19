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  • 36-летний Окпосо завершил карьеру. Он выиграл Кубок Стэнли с «Флоридой» в последнем сезоне
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36-летний Окпосо завершил карьеру. Он выиграл Кубок Стэнли с «Флоридой» в последнем сезоне

Кайл Окпосо объявил о завершении игровой карьеры.

«Когда я размышляю о своей карьере в НХЛ, мне бросается в глаза несколько вещей. Я всегда старался относиться к людям с уважением. Это уважение было взаимным при общении с большинством людей в мире хоккея. Отношения, которые у меня сложились с разными людьми, связанными с хоккеем, очень важны для понимания того, что делает хоккей особенным. Это звучит просто, но если следовать «золотому правилу», хоккей вернет вам все, что вы в него вложили.

Я до сих пор испытываю трепет при просмотре первого матча каждого нового сезона. В детстве я не знал о всей той неустанной работе, которая велась за кулисами и благодаря которой игра в Национальной хоккейной лиге является такой привилегией.

Было просто приятно сесть и поразмышлять о пути, который я проделал за последние 30 лет, и по прошествии времени осознать, как много для меня значит [Кубок Стэнли]. Я сидел с обоими сыновьями в ванной, и мы пили из трофея яблочный сок, что было очень весело. Для меня это был довольно классный момент. А вечером мы устроили вечеринку для очень близких друзей и семьи, и нам было очень весело. Это был замечательный момент. 

Тридцать лет игры в хоккей были невероятными. Это подарило мне уникальные впечатления. Я считаю, что сейчас хоккей находится в отличном состоянии, но возможности для его роста огромны. Я с нетерпением жду возможности продолжать вносить свой вклад в развитие игры, которая достигает новых высот», – заявил 36-летний хоккеист.

Окпосо выступал в НХЛ за «Айлендерс», «Баффало» и «Флориду», выиграв Кубок Стэнли в составе «Пантерз» в последнем сезоне. Всего на его счету 614 (242+372) очков в 1051 матче регулярного чемпионата и 17 (7+10) в 41 игре плей-офф. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
logoАйлендерс
logoБаффало
logoФлорида
logoНХЛ
logoКайл Окпосо
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