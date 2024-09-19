Оши о попадании в список травмированных: «Прошлый сезон был сложным, я боролся с хронической травмой спины. Делаю все возможное, чтобы восстановить здоровье»

Ти Джей Оши рассказал о причинах пропуска начала сезона.

Ранее «Вашингтон » поместил 37-летнего форварда в долгосрочный список травмированных.

«Прошлый сезон был сложным для меня, моей семьи и товарищей по команде, я боролся с хронической травмой спины, из-за которой не всегда попадал в состав.

Я использовал межсезонье, чтобы найти долгосрочные решения для своей травмы. Я по-прежнему привержен этому процессу и делаю все возможное, чтобы полностью восстановить здоровье. Буду продолжать помогать и поддерживать партнеров по команде и организацию всем, чем смогу.

Я очень ценю поддержку наших болельщиков в это время», – сказал форвард «Кэпиталс» Ти Джей Оши .

В минувшем сезоне на счету игрока 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и плей-офф, в которых он набрал 26 (12+14) очков.

Оши рассказал, что из-за болей в спине писал в бутылку из-под воды: «Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной»