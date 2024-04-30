Оши рассказал, что из-за болей в спине писал в бутылку из-под воды: «Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной»

Теги травмы Вашингтон НХЛ Ти Джей Оши Хоккей

Ти Джей Оши рассказал о травме спины и продолжении карьеры в НХЛ.

«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 0-4. В ходе серии Оши получил перелом руки. В регулярном чемпионате 37-летний форвард провел 52 игры.

«Мне было бы трудно с уверенностью сказать, что я завершаю карьеру.

Я бы хотел играть в следующем сезоне, но должен вернуться с гарантией того, что со спиной будет все нормально. Я бы хотел найти ответ и решение проблемы.

Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной.

Если я не играю [из-за болей в спине], обычно я буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды.

Это отстой, когда такое случается, и я не могу забирать детей или делать что-либо еще, пока не поеду к доктору в Миннесоту, и он меня не восстановит. Тогда я почувствую себя намного лучше.

Мне нужно было сделать много дополнительных вещей, чтобы быть уверенным, что моя спина готова к игре в НХЛ», – сказал нападающий «Вашингтона».

12 комментариев
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Смысл тогда продолжать? Все, что мог хоккею отдал и взял. Семья- главное
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оно того не стоит, спина это не шутки. денег заработал уже, пора на покой
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+16
В любом случае Спасибо за Игру и за Кубок-18!
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+9
Ответ Игорь Васильев
Смысл тогда продолжать? Все, что мог хоккею отдал и взял. Семья- главное
Здоровье важнее всего.
+5
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+5
И честно говоря, больно было на Оши, Ови, Кузю смотреть в этом сезоне в кэпс. Ови не обладает уже той скоростью и броском, Кузя там всё понятно, Оши уже без того креатива и рук. Чувство поганое, потому что помнишь его игру за музыкантов и потом за кэпс. Один из любимых игроков той НХЛ был. Заканчивай Т.Д, хватит уже мучать себя и свой организм.
+2
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Намек на long-term, денег полно, а брать кого? Центров не будет на рынке: Энрике (староват), если только Линдхольм, Стивенсона можно вернуть… Из краев выбор есть: Райнхарт, Гюнцел, Лабанк еще интересный вариант, и он себе цену сбил, о, Якуб Врана :)); из защей Пеше и Шей. Это я молодые варианты смотрю, моложе 30-. Варианты есть, только центров нет :((
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Жаль. Удачи. Пора значит заканчивать. В этом сезоне моментами прям вспыхивал, хорошо в отборе работал, а потом сходу и созидал. По сути старый Вашингтон всё.
Ну Ови еще до рекорда поиграет, а так состав-победителей считай, что ушёл.
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Еще больше удивляешься здоровью Ови, когда его многолетние одноклубники почти все уже либо закончили, либо на травмах доигрывают контракты!
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Удивительная ситуация - нужны некстваны рядом с Ови, чтобы шайбу двигать и давать как Кучеров стэммеру, а старая гвардия вся поломанная-переломанная, а новых крутых менеджмент все не может найти. Что летом придумают интересно, но предчувствие говорит чуда не будет🙃
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Не писай в рюмку
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Ответ Radik_2.0
оно того не стоит, спина это не шутки. денег заработал уже, пора на покой
Те, у кого получилось выйти на уровень Оши (или выше) играют не за деньги. Да, им платят хорошие деньги за то, что они играют не за деньги. Но игроками этого класса движут другие цели нам, офисным крысам и чумазым пролетариям, не понятные.
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