Оши рассказал, что из-за болей в спине писал в бутылку из-под воды: «Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной»

Ти Джей Оши рассказал о травме спины и продолжении карьеры в НХЛ.

« » проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 0-4. В ходе серии Оши получил перелом руки. В регулярном чемпионате 37-летний форвард провел 52 игры.

«Мне было бы трудно с уверенностью сказать, что я завершаю карьеру.

Я бы хотел играть в следующем сезоне, но должен вернуться с гарантией того, что со спиной будет все нормально. Я бы хотел найти ответ и решение проблемы.

Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной.

Если я не играю [из-за болей в спине], обычно я буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды.

Это отстой, когда такое случается, и я не могу забирать детей или делать что-либо еще, пока не поеду к доктору в Миннесоту, и он меня не восстановит. Тогда я почувствую себя намного лучше.

Мне нужно было сделать много дополнительных вещей, чтобы быть уверенным, что моя спина готова к игре в », – сказал нападающий «Вашингтона».