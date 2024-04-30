Оши рассказал, что из-за болей в спине писал в бутылку из-под воды: «Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной»
Ти Джей Оши рассказал о травме спины и продолжении карьеры в НХЛ.
«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 0-4. В ходе серии Оши получил перелом руки. В регулярном чемпионате 37-летний форвард провел 52 игры.
«Мне было бы трудно с уверенностью сказать, что я завершаю карьеру.
Я бы хотел играть в следующем сезоне, но должен вернуться с гарантией того, что со спиной будет все нормально. Я бы хотел найти ответ и решение проблемы.
Сломанная рука похожа на заусенец по сравнению с тем, что я испытываю со спиной.
Если я не играю [из-за болей в спине], обычно я буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды.
Это отстой, когда такое случается, и я не могу забирать детей или делать что-либо еще, пока не поеду к доктору в Миннесоту, и он меня не восстановит. Тогда я почувствую себя намного лучше.
Мне нужно было сделать много дополнительных вещей, чтобы быть уверенным, что моя спина готова к игре в НХЛ», – сказал нападающий «Вашингтона».
Ну Ови еще до рекорда поиграет, а так состав-победителей считай, что ушёл.