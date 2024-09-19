Виталий Попов завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб «Русских Витязей»
Виталий Попов завершил игровую карьеру.
Экс-нападающий вошел в тренерский штаб «Русских Витязей» из Olimpbet МХЛ.
На счету Виталия Попова 13 сезонов в Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего он сыграл 384 матча и набрал 64 (30+34) очка за «Северсталь», «Автомобилист», «Амур» и «Витязь».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Русских Витязей»
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